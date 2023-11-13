Обновление для iPhone должно было вылечить NFC, но сломало время автономной работы

Вместо ожидаемого улучшения функциональности, обновление привело к значительному сокращению времени автономной работы девайсов.

Согласно отчетам, многие пользователи, установившие на свои устройства iOS 17.1.1, столкнулись с быстрым разрядом батареи, иногда всего за несколько часов.

Эта проблема особенно актуальна для владельцев iPhone 15, использующих беспроводную зарядку в автомобилях. Apple пыталась решить эту проблему, но, похоже, лишь столкнулась с новыми трудностями.

Эксперты предполагают, что проблема с батареей может быть временной. Установка новой операционной системы на iPhone запускает множество процессов в фоновом режиме, таких как индексация и перекалибровка аккумулятора, что может занять несколько часов или даже дней.

И это не только потребляет энергию, но и может создать впечатление, что батарея разряжается быстрее, чем это происходит на самом деле.