Обновление Google добавило подводную съёмку в смартфоны компании

Правда, стоит отметить, что новая функция работает в связке со сторонним кейсом, произведённым Kraken Sports. Как пишет SlashGear, после того, как смартфон Google будет «одет» в один из чехлов этой компании, у пользователя появится возможность использовать Night Sight и Portrait Mode прямо под водой.

Стоит отметить, что новая функция доступна для большинства смартфонов Google Pixel. По сути, единственным аппаратом, лишённым подводной съёмки, станет оригинальный Pixel (вместе с его XL-версией). А уже начиная с Google Pixel 2 и заканчивая актуальными Pixel 5, 4a и 4a 5G новый режим будет работать.