Обновление Google Pixel 4A «испортит» некоторым аккумуляторы

Опубликовано 09 января 2025, 12:451 мин.
Обновление Google Pixel 4A «испортит» некоторым аккумуляторыКомпания предложила компенсацию владельцам затронутых телефонов
Google выпустила неожиданное обновление для смартфонов Pixel 4A, которое может снизить время работы аккумулятора на некоторых устройствах. Обновление начнет автоматически устанавливаться с 8 января 2025 года и включает новые функции управления батареей.
Компания объясняет, что обновление направлено на повышение стабильности работы аккумуляторов. Однако для ряда устройств это приведет к сокращению времени работы между зарядками. Также могут измениться скорость зарядки и отображение уровня заряда батареи.
Владельцы затронутых телефонов смогут получить компенсацию. Google предложила три варианта: бесплатную замену батареи, выплату в размере $ 50 или скидку в $ 100 на покупку нового смартфона Pixel в фирменном онлайн-магазине. Чтобы проверить, относится ли их устройство к числу затронутых, пользователи могут ввести IMEI-номер телефона на специальной странице.