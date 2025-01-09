Обновление Google Pixel 4A «испортит» некоторым аккумуляторы

Компания объясняет, что обновление направлено на повышение стабильности работы аккумуляторов. Однако для ряда устройств это приведет к сокращению времени работы между зарядками. Также могут измениться скорость зарядки и отображение уровня заряда батареи.

Владельцы затронутых телефонов смогут получить компенсацию. Google предложила три варианта: бесплатную замену батареи, выплату в размере $ 50 или скидку в $ 100 на покупку нового смартфона Pixel в фирменном онлайн-магазине. Чтобы проверить, относится ли их устройство к числу затронутых, пользователи могут ввести IMEI-номер телефона на специальной странице.