Обновление iPhone сделало еще менее возможным кражу вашего аккаунта

В новом обновлении iOS 17.3 beta компания внедрила функцию «Stolen Device Protection», требующую аутентификации через Face ID или Touch ID для выполнения определенных действий.

Эта мера была предпринята в ответ на растущую проблему, описанную The Wall Street Journal, связанную с тем, что преступники следят за владельцами iPhone при вводе паролей, а затем крадут устройства, получая доступ к личным и финансовым данным, а также блокируя владельцев учетных записей iCloud и тратя средства с сохраненной информации о платежах.

Если пользователь включит новую функцию, для выполнения определенных действий, таких как просмотр сохраненных паролей в iCloud Keychain, подача заявки на новую Apple Card или сброс настроек устройства, потребуется подтверждение личности через биометрические данные лица или отпечатка пальца.

Даже при наличии у преступника пароля и устройства, его действия будут ограничены.

Для более чувствительных действий, таких как изменение пароля Apple ID или выключение режима поиска, функция добавляет дополнительные шаги безопасности, например, ожидание часа перед повторной аутентификацией.