Обновление магазина приложений Google появится лишь на смартфонах с Android 10

Обновленная темная тема магазина приложений Google Play была выпущена еще в середине сентября, однако на тот момент была доступна лишь некоторым моделям устройств. Сейчас же стало известно, что установить новую тему с темным дизайном может любой желающий, достаточно обновить версию Play Store до 16.7.21, но с небольшим нюансом.