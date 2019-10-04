Телефоны
Сегодня 18:27
Обновление магазина приложений Google появится лишь на смартфонах с Android 10
Возможно, со временем нововведение появится и на предыдущих версиях Android
Обновленная темная тема магазина приложений Google Play была выпущена еще в середине сентября, однако на тот момент была доступна лишь некоторым моделям устройств. Сейчас же стало известно, что установить новую тему с темным дизайном может любой желающий, достаточно обновить версию Play Store до 16.7.21, но с небольшим нюансом.
Обновленный дизайн Google Play доступен только пользователям смартфонов, которые работают на базе операционной системы Android 10. Отмечается, что процент пользователей, которые используют последнюю версию прошивки все еще остается небольшим. Ожидается, что Google позволит обновиться и другим пользователям, которые используют предыдущие версии операционной системы Android, но информация о том, когда это произойдет не разглашается.
Отмечается, что если темный режим был активирован в системе, то новая тема оформления в Google Play появится автоматически.
Самое читаемое