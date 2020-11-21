Обновление MIUI 12.2.1.0 "сломало" некоторые смартфоны Xiaomi

Так, помимо новых режимов камеры пользователи столкнулись и с различными проблемами. В частности, обновленные смартфоны отказывались подключаться со второй SIM-карты к интернету. Кроме того, во время зарядки дисплей становился нечувствительным, понижалась кадровая частота в процессе игр, а также выросло энергопотребление. Также пользователи жаловались на задержки при создании скриншотов и на нагрев устройств.

Ввиду “поломок” некоторых смартфонов из-за обновления на официальном сайте поддержки появилась публикация, в которой пользователям не стали рекомендовать устанавливать MIUI 12.2.1.0.