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Обновление MIUI 12.2.1.0 "сломало" некоторые смартфоны Xiaomi
С обновлением лучше повременить
Напомним, что вчера китайский гигант Xiaomi выпустил обновление MIUI 12.2.1.0 на базе Android 11, которое должно было подарить флагманским смартфонам Mi 10, Mi 10 Pro и Redmi K30 Pro новые режимы камеры. В результате же обновление “сломало” некоторые смартфоны.
Так, помимо новых режимов камеры пользователи столкнулись и с различными проблемами. В частности, обновленные смартфоны отказывались подключаться со второй SIM-карты к интернету. Кроме того, во время зарядки дисплей становился нечувствительным, понижалась кадровая частота в процессе игр, а также выросло энергопотребление. Также пользователи жаловались на задержки при создании скриншотов и на нагрев устройств.
Ввиду “поломок” некоторых смартфонов из-за обновления на официальном сайте поддержки появилась публикация, в которой пользователям не стали рекомендовать устанавливать MIUI 12.2.1.0.