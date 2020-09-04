Обновление MIUI 12 "сломало" Wi-Fi у некоторых пользователей недорогого Xiaomi Redmi Note 9

Что интересно, речь в данном случае идет именно что об обновлении смартфонов, выпущенных для глобального рынка. Так, многие владельцы Redmi Note 9 Global жалуются на неработающий Wi-Fi после скачивания и установки новой версии MIUI 12. Также при апдейте смартфона, у некоторых пользователей он перестает “тянуть” такие простые игры, как, например, Pokemon Go — пользующийся огромной популярностью проект стало, буквально, неиграбельным.

На данный момент Xiaomi не дала официальных комментариев по поводу случившегося, но модератор Mi Community ответил на одну из жалоб, заявив, что разработчики программного обеспечения в курсе сложившейся ситуации и уже работают над ее исправлением.