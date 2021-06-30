Обновление MIUI добавит новую функцию для избранных смартфонов Xiaomi

Теперь же стало известно, что свежая бета-версия системы добавила функцию «Performance Mode» («Режим Производительности») прямо под настройками батареи. На данный момент нововведение доступно лишь части избранных девайсов Xiaomi, пишет Gizmochina.

Что интересно, инсайдер под ником kacskrz, протестировал работу новой функции. К сожалению, ему не удалось запустить её. А значит, всё ещё неясно, в чём суть «Performance Mode».

Напомним, что до конца текущего лета от Xiaomi ждут большой презентации. В рамках неё китайский IT-гигант даже может представить новую версию оболочки MIUI 13.