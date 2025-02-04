Обновление One UI 7 позволил отключить раздражающую функцию снижения яркости в смартфонах Galaxy

Теперь пользователи могут отключить эту функцию в настройках аккумулятора. Это одно из небольших, но важных улучшений, значительно повышающих удобство использования смартфонов.

На данный момент One UI 7 доступна для серий Galaxy S25 и S24, но в феврале ожидается расширение обновления на другие флагманские устройства.