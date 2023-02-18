Обновление прошивки One UI 5.1 начало быстро разряжать смартфоны Samsung

Проблемы начались после обновления прошивки One UI 5.1, после которого Samsung Keyboard — штатное приложение клавиатуры смартфонов Samsung, — стало потреблять кратно больше энергии, чем раньше. В силу этого наблюдается ускоренная разрядка указанных моделей.

Причина неизвестна, поэтому очевидного решения проблемы нет. Некоторые пользователи советуют сбросить кэш приложения клавиатуры и перезагрузить смартфон.