Обновление прошивки One UI 5.1 начало быстро разряжать смартфоны Samsung

20:58, 18 февраля 2023
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Обновление прошивки One UI 5.1 начало быстро разряжать смартфоны SamsungИз-за прожорливого приложения клавиатуры
Пользователи смартфонов Samsung Galaxy S22 и Galaxy S21 на форуме производителя и в западных соцсетях начали жаловаться на резко возросшую скорость разрядки гаджетов и их сильный нагрев.
Фото: Cnet.com
Проблемы начались после обновления прошивки One UI 5.1, после которого Samsung Keyboard — штатное приложение клавиатуры смартфонов Samsung, — стало потреблять кратно больше энергии, чем раньше. В силу этого наблюдается ускоренная разрядка указанных моделей.
Причина неизвестна, поэтому очевидного решения проблемы нет. Некоторые пользователи советуют сбросить кэш приложения клавиатуры и перезагрузить смартфон.