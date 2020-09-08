Обновление самого дешевого смартфона OnePlus увеличило его автономность

Так, обновление OxygenOS под номером 10.5.7 привносит в новинку не только улучшенную автономность (об этом заявили сами разработчики), но также и более стабильное соединение по Bluetooth, улучшает калибровку дисплея, а также повышает качество фото и видео, получаемых на камеру смартфона.

Напомним, что OnePlus Nord поступил в продажу около месяца назад, при этом устройство получило качественный AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, процессор Snapdragon 765G в качестве основы, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ памяти постоянной.