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Сегодня 10:25
Обновление самого дешевого смартфона OnePlus увеличило его автономность
Приятный бонус для тех, кто уже купил OnePlus Nord
Современные смартфоны, в первую очередь благодаря своим размерам, оснащаются крайне емкими аккумуляторами. В связи с этим, все реже пользователи жалуются на то, что их устройство не живет столько, сколько этим самым пользователям хотелось бы. Но даже несмотря на это, некоторые бренды умудряются улучшать автономность смартфонов даже после их официального выхода. И как раз нечто подобное провернула OnePlus, выпустив свежее обновление для самого дешевого своего смартфона — OnePlus Nord.
Так, обновление OxygenOS под номером 10.5.7 привносит в новинку не только улучшенную автономность (об этом заявили сами разработчики), но также и более стабильное соединение по Bluetooth, улучшает калибровку дисплея, а также повышает качество фото и видео, получаемых на камеру смартфона.
Напомним, что OnePlus Nord поступил в продажу около месяца назад, при этом устройство получило качественный AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, процессор Snapdragon 765G в качестве основы, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ памяти постоянной.