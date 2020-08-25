Обновление смартфонов Realme сделало их использование еще удобнее

Суть нововведения заключается в том, что с ее помощью бесконечная прокрутка, так часто встречающаяся в популярных соцсетях, становится куда более плавной. По словам пользователей популярного ресурса XDA-Developers, важность новой функции особенно сильно ощущается в случае смартфонов, оснащенных повышенной частотой обновления экрана 90 или 120 Гц.

Согласно официальным данным, прямо сейчас “Плавная прокрутка” доступна владельцам Realme 3 Pro, Realme 5 Pro, Realme X, Realme XT, Realme X2, Realme X3 и Realme X3 SuperZoom. Вероятно, более широкий спектр устройство получит доступ к новой функции вместе с выходом свежей версии оболочки - Realme UI 2.0 на базе Android 11.