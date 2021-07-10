Обновление увеличило время работы флагмана Xiaomi Mi 11 Ultra до двух недель

Так, пользователи могут установить прошивку V12.5.10.0.RKACNXM, в которую была интегрирована функция Super Power Saver Mode. Она то и увеличивает время жизни смартфона до 14 дней. Однако стоит отметить, что данный режим предполагает ограничения.

В частности, пользоваться в данном режиме можно лишь дополнительным экраном Xiaomi Mi 11 Ultra, размещенным на задней панеле. Так, включение Super Power Saver Mode отключает основной экран устройства, оставляя активным лишь дополнительным. С помощью него пользователи смогут отслеживать входящие звонки, посмотреть время и звонить своим контактам.