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Обновление увеличило время работы флагмана Xiaomi Mi 11 Ultra до двух недель

Однако есть у нововведения свои ограничения
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra получил обновление, благодаря которому у него появился новый режим энергосбережения. Он позволяет устройству автономно работать на протяжении двух недель.
Обновление увеличило время работы флагмана Xiaomi Mi 11 Ultra до двух недель

Так, пользователи могут установить прошивку V12.5.10.0.RKACNXM, в которую была интегрирована функция Super Power Saver Mode. Она то и увеличивает время жизни смартфона до 14 дней. Однако стоит отметить, что данный режим предполагает ограничения.

В частности, пользоваться в данном режиме можно лишь дополнительным экраном Xiaomi Mi 11 Ultra, размещенным на задней панеле. Так, включение Super Power Saver Mode отключает основной экран устройства, оставляя активным лишь дополнительным. С помощью него пользователи смогут отслеживать входящие звонки, посмотреть время и звонить своим контактам.