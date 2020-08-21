Обновление Xiaomi Mi 10 активирует скрытую функцию улучшения изображения

Для начала напомним, что MEMC представляет из себя технологию, которая делает изображение на экране смартфона более плавной и детализированной за счет динамической компенсации качества этого самого изображения. Так как оценка траектории быстро движущегося объекта на экране девайса отнимает немало вычислительных мощностей, технология использует как аппаратную часть устройства, так и специальные программные алгоритмы

Именно наличие поддержки данной технологии и было выявлено в флагманском Xiaomi Mi 10, который поступил в продажу еще в первой половине 2020 года. Когда именно она станет доступна широкому кругу пользователей - неизвестно. Но будем надеяться, случится это уже совсем скоро.