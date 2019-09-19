Обновленный флагман Redmi побил собственный рекорд в тестах производительности

Напомним, что уже сегодня китайская компания Redmi покажет обновленный флагман Redmi K20 Pro и сегодня же откроет старт продаж. Смартфон базируется на системе Snapdragon 855 Plus имеет 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутренней. Что касается фотовозможностей, устройство оснастили новым датчиков, входящим в состав основной камеры. Это позволило увеличить разрешение камеры с 48Мп, как у поздней модели Redmi K20 Pro, до 64Мп. На данный момент информации по поводу цены нет.