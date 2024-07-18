Обновленный ИИ Samsung поверг в шок опробовавших его

Новинка вызвала настоящий шок у первых пользователей. Этот инструмент использует генеративный искусственный интеллект для превращения простых рисунков в детализированные изображения.

Пользователи могут нарисовать что угодно, а ИИ создаст реалистичное изображение на основе этого рисунка.

Сначала это кажется забавной функцией: нарисуйте грузовик или медведя, и получите их стилизованные изображения. Однако инструмент показал себя настолько мощным, что может легко вводить людей в заблуждение.

Например, пользователь нарисовал пчелу на фотографии, и ИИ добавил ее так реалистично, что пчела выглядела неотличимо от настоящей, вплоть до правильного уровня размытия в кадре: