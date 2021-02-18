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Обновлён лидер онлайн-рынка смартфонов в России
Теперь это не Samsung
Специалисты Counterpoint Research подготовили свежий отчет, отражающий происходящее на российском онлайн-рынке смартфонов. Как выяснилось, в онлайновом рынке смартфонов в России сменился лидер - теперь это не Samsung.
Так, первое место этого рынка заняла китайская компания Xiaomi, доля которой достигла 31%. Что касается второго места, то на нем расположился предыдущий лидер- южнокорейская компания Samsung с 27%. На третьем месте расположился американский производитель Apple, которому досталось 15,5% рынка. Четвертого места удостоилась Huawei.
Также были названы самые востребованные в онлайн-магазинах с точки зрения выручки смартфоны. Ими стали iPhone 12, iPhone 11 и iPhone 12 Pro Max. В то же время, по объему поставок лучшими были определены Redmi Note 9, Redmi 9 и Redmi 9A.