Обновлён рейтинг самых быстрых смартфонов среднего класса

Согласно отчёту, в рейтинге появилось много новых устройств, построенных на однокристальном чипе Snapdragon 778G. При этом для попадания в рейтинг необходимо, чтобы гаджет прошёл не менее 1000 тестов. Все устройства — среднего класса.

Первое место в рейтинге Antutu занял популярный смартфон Realme GT Master с «чемоданным» дизайном, который набрал 536976 баллов. Второе место получил Xiaomi Mi 11 Lite с 524958 баллами. На третьем месте оказался Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE — 504573 баллов, на четвёртом — Galaxy A52s 5G с 499828 баллами.

Отмечается, что агентство при расчёте рейтинга учитывает не самые высокие, а средние показатели.