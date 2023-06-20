Обои ещё неанонсированного Google Pixel 8 Pro слили в Сеть

Сказать «спасибо» за это можно интернет-инсайдерам, опубликовавшим эти сведения.

Да, теперь мы знаем, что в октябре со сцены нам покажут флагманы Google в четырёх цветах: Licorice (чёрный), Jade (зелёный), Haze (светло-голубой) и Peony (розовый). Pixel 8 Pro также будет доступен в цветах Porcelain (белый) и Sky (синий).

Утечка также раскрыла новые обои, которые будут установлены в смартфонах по умолчанию. В этом году Google сделает акцент на теме «Минералы».

Отметим, что поисковый гигант не первый год стремится создавать уникальные и вдохновляющие обои для своих устройств, которые отличаются от традиционных футуристических изображений.