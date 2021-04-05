Обои новейших флагманов Xiaomi Mi Mix Fold и Mi 11 Ultra доступны для скачивания

Несколько дней назад Xiaomi провела масштабную презентацию. На ней нам показали множество новых устройств: от смартфонов до фитнес-браслета. И вот, наконец-то, обои новейших флагманов Xiaomi Mi Mix Fold и Mi 11 Ultra, анонсированных именно на этом мероприятии, доступны для скачивания.