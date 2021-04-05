Телефоны
Сегодня в 06:33
Обои новейших флагманов Xiaomi Mi Mix Fold и Mi 11 Ultra доступны для скачивания
У складного смартфона даже есть варианты для ПК-режима
Несколько дней назад Xiaomi провела масштабную презентацию. На ней нам показали множество новых устройств: от смартфонов до фитнес-браслета. И вот, наконец-то, обои новейших флагманов Xiaomi Mi Mix Fold и Mi 11 Ultra, анонсированных именно на этом мероприятии, доступны для скачивания.
Как это часто бывает, источником изображений стала популярная платформа XDA-Developers. Именно там все желающие могут найти шесть групп обоев для Xiaomi Mi 11 Ultra — самих изображений в общей сложности всего 30 штук.
Что интересно, обои для складного Mi Mix Fold представлены в чуть более разнообразных категориях. Так, например, тут есть даже изображения, предназначенные для ПК-режима в разрешении 2480 х 1860 пикселей и соотношении 3:4.
Напомним, что Xiaomi Mi 11 Ultra уже поступил в продажу в Китае, в то время как Mi Mix Fold обещают выпустить уже в ближайшие недели.