Обои рабочего стола Android 12 уже можно скачать в сети

Несколько дней назад в сети появилось сразу два новых слуха о грядущем Android 12. Один из них раскрывал дату появления первой беты для разработчиков, а второй демонстрировал внешний вид видеоизменённой ОС. Сейчас же у пользователей, которым приглянулись обои новой версии Android, появилась возможность скачать их.