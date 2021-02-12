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Вчера в 22:00
Обои рабочего стола Android 12 уже можно скачать в сети
А ведь анонс системы всё ещё так и не случился
Несколько дней назад в сети появилось сразу два новых слуха о грядущем Android 12. Один из них раскрывал дату появления первой беты для разработчиков, а второй демонстрировал внешний вид видеоизменённой ОС. Сейчас же у пользователей, которым приглянулись обои новой версии Android, появилась возможность скачать их.
Речь идёт о горно-песчаных пейзажах, которые мелькали в утечках скриншотов новой ОС. До конца не ясно, кто стал первоисточником столь интересного слива, но факт остаётся фактом — скачать их можно пройдя по ссылке.
Напомним, что появление первой версии Android 12 ожидается уже 17 февраля 2021 года. Финальная релизная версия мобильной операционки от Google, согласно слухам, выйдет 2 сентября. А в промежутке между этими двумя датами поисковый гигант будет «допиливать» систему.