Обои с ещё не вышедших флагманских смартфонов Google Pixel 6 Pro стали доступны всем желающим

Скачать обои можно по ссылке, «спасибо» за них стоит сказать нашим коллегам из 9to5Google.

Напомним, что линейка Pixel 6 станет первой, в основу которой ляжет собственный ARM-чип Google Tensor. На данный момент о нём не так уж и много информации. Но, вроде как, помогать в его создании будет Samsung.