Обои с ещё не вышедших флагманских смартфонов Google Pixel 6 Pro стали доступны всем желающим

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Обои с ещё не вышедших флагманских смартфонов Google Pixel 6 Pro стали доступны всем желающимGoogle остаётся верна своему стилю
Пару дней назад состоялся внезапный анонс новых флагманов Google — Pixel 6 и 6 Pro. Об устройствах известно не так уж и много — полноценная презентация ожидается лишь осенью 2021 года. Но уже сейчас все желающие могут скачать обои, которые будут установлены в грядущих смартфонах.
В отличие от стоковых изображений рабочего стола от других производителей, Google не стала заниматься созданием абстракций. Вместо этого компания решила пойти другим путём и создать 12 обоев, которые будут прятать вырез под фронтальную камеру посреди экрана.
Скачать обои можно по ссылке, «спасибо» за них стоит сказать нашим коллегам из 9to5Google.
Напомним, что линейка Pixel 6 станет первой, в основу которой ляжет собственный ARM-чип Google Tensor. На данный момент о нём не так уж и много информации. Но, вроде как, помогать в его создании будет Samsung.