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Обои с грядущего флагмана Samsung Galaxy S21 уже доступны для скачивания
Такими темпами Samsung обгонит Google с их Pixel 3 по количеству преждевременных утечек
2020 год явно станет знаковым для Samsung, ведь именно в этом году компания умудрилась допустить целый ряд утечек о своём грядущем флагмане — Galaxy S21. Мало того, что мы уже знаем, как будет выглядеть новинка благодаря множеству фотографий и даже рекламных роликов линейки, так теперь в сети появились официальные обои, которые будут доступны в грядущих флагманах Samsung.
Источником этой утечки стал популярный блогер Jimmy is Promo, который, судя по всему, уже сумел получить на руки один из будущих флагманов. Он опубликовал в своём Telegram-канале не только обычные, но и живые обои. Если у вас нет доступ к мессенджеру Павла Дурова, то скачать их можно также на Mediafire.
Напомним, что судя по последним сведениям, анонс Samsung Galaxy S21 состоится уже 14 января 2021 года. При этом за два дня до мероприятия, 12 января, компания должна будет показать и новый Exynos, на базе которого будет построен каждый смартфон в линейке за пределами Китая и США.