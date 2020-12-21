Обои с грядущего флагмана Samsung Galaxy S21 уже доступны для скачивания

Источником этой утечки стал популярный блогер Jimmy is Promo, который, судя по всему, уже сумел получить на руки один из будущих флагманов. Он опубликовал в своём Telegram-канале не только обычные, но и живые обои. Если у вас нет доступ к мессенджеру Павла Дурова, то скачать их можно также на Mediafire.