Оболочка Samsung One UI 8.5 будет похожа на iOS 26

Devcore, специализирующийся на портах One UI, показал снимки превью изменений пользовательского интерфейса, которые разработчики One UI 8.5 представят для устройств Galaxy. это должно произойти, когда будет представлен Galaxy S26. Для работы нового интерфейса инсайдер адаптировал свой Galaxy S21+.

В интерфейсе появились более компактные пункты меню, что позволило исключить текст подзаголовков. Панель поиска перемещена в нижнюю часть, а верхний и нижний края имеют градиент с переливом. Все контейнеры и панель поиска теперь имеют тени. На странице расширенного поиска различные категории теперь отображаются в виде таблицы из трёх столбцов.