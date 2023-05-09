Обратно в 2000-е: Nokia представила новый телефон со «Змейкой» и MP3-плеером

Для начала стоит понять, что Nokia 106 обладает функционалом, аналогичным недавно анонсированному Nokia 105 4G (2023), но с некоторыми улучшениями.

В частности, новинка оснащена музыкальным плеером и игрой «Змейка», которых нет в более простой модели.