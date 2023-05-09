Обратно в 2000-е: Nokia представила новый телефон со «Змейкой» и MP3-плеером

Обратно в 2000-е: Nokia представила новый телефон со «Змейкой» и MP3-плееромЗолотые были времена…
Накануне Nokia представила свой новый кнопочный телефон Nokia 106 (2023). Устройство может похвастаться повышенной прочностью и рядом функций, вызывающих ностальгию.
Для начала стоит понять, что Nokia 106 обладает функционалом, аналогичным недавно анонсированному Nokia 105 4G (2023), но с некоторыми улучшениями.
В частности, новинка оснащена музыкальным плеером и игрой «Змейка», которых нет в более простой модели.
Отметим, что со своим свежим аппаратом Nokia бьёт прямо в цель — в начале 2000-х годов именно кнопочные телефоны финской корпорации доминировали на рынке. И выпустив модель с вышеперечисленными функциями, компания явно вызовет чувство ностальгии у множества пользователей.
К сожалению, Nokia всё ещё не раскрыла полную информацию о ценах на устройство. Но ожидается, что она будет крайне доступной.