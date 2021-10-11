Объяснена причина отказа Apple от буквы S в названии новых iPhone

Теперь же появилась информация, почему купертиновцы не добавили в название нового iPhone букву S и, скорее всего, уже никогда не добавят.

Как пишет MyDrivers со ссылкой на интернет-инсайдеров, яблочная корпорация считает, что разделение новых поколений iPhone на номерное и с «S» в названии бьёт по продажам смартфонов. Якобы покупатели считают S-версии телефонов не сильно изменившимися.

Таким образом, следующее поколение также получит номерное обновление и будет называться iPhone 14 вместо iPhone 13S.

Напомним, что впервые Apple использовала букву S в названии в 2009 году, выпустив iPhone 3GS. Тогда эта приставка означала «скорость». Последним же на сегодняшний день аппаратом с таким неймингом вышел в 2018 году. Им был iPhone XS.