Объявлен лучший камерофон 2022 года

По итогу авторы издания пришли к выводу, что лидером 2022 года оказался один из первых топовых телефонов текущего года — Samsung Galaxy S22 Ultra. Специалисты отметили, что 108 Мп модуль камеры аппарата обеспечивает наиболее детализированное изображение по сравнению с конкурентами.

При этом для обычных пользователей отдельным плюсом является то, что смартфон отлично справляется с автоматической активацией ряда режимов, призванных улучшить качество снимков.

Стоит, правда, уточнить, что камера Galaxy S22 Ultra лучшая при суммировании возможностей. По отдельным пунктам она вполне может проигрывать другим моделям. Например, лучшая ночная съёмка, по мнению XDA-Developers, у Vivo X80 Pro.