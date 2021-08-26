Объявлен лучший смартфон для российских школьников

Так, по показателю цена/качество наилучшим вариантом был назван Xiaomi POCO F3 в версии со 128 ГБ постоянной памяти. Второе и третье место в рейтинге заняли POCO X3 Pro и Redmi Note 10 Pro. Замыкают пятёрку лидеров Realme 8 Pro и Redmi 9T.

Если же говорить о советах, то специалисты отметили, что самым важным показателем при покупке смартфона школьнику является прочность устройства. Связано это с тем, что дети часто роняют телефоны и если аппарат будет хрупким, долго он не проживёт.

Также важным фактором был признан ёмкий аккумулятор либо в целом автономность. Лидерами в этом плане оказались Realme 7 и 8 Pro.