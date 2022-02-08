Объявлен топ-5 популярных брендов смартфонов в России по итогам 2021 г.

Внезапно, лидером оказалась китайская Xiaomi — на её долю пришлось 31% всего рынка. В свою очередь рост от года к году составил 49%.

Почётное второе место досталось Samsung — корейский IT-гигант занял 27% российского рынка, а рост в сравнении с 2020 годом составил 18%.

Замыкает тройку лидеров Apple. Создателю iPhone досталось 11% рынка смартфонов России. При этом, в отличие от предыдущих двух брендов, у купертиновцев зафиксировали сокращение поставок — на 5%!

Отметим, что также в пятёрку лучших вошли Realme (8% от российского рынка) и Honor (рыночная доля 7%).