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Объявлен топ-5 популярных брендов смартфонов в России по итогам 2021 г.Удивительно, но лидер вовсе не Apple
Специалисты Canalys подвели итоги популярности различных смартфонных брендов на российском рынке за 2021 год.
Внезапно, лидером оказалась китайская Xiaomi — на её долю пришлось 31% всего рынка. В свою очередь рост от года к году составил 49%.
Почётное второе место досталось Samsung — корейский IT-гигант занял 27% российского рынка, а рост в сравнении с 2020 годом составил 18%.
Замыкает тройку лидеров Apple. Создателю iPhone досталось 11% рынка смартфонов России. При этом, в отличие от предыдущих двух брендов, у купертиновцев зафиксировали сокращение поставок — на 5%!
Отметим, что также в пятёрку лучших вошли Realme (8% от российского рынка) и Honor (рыночная доля 7%).