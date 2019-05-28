Объявлена цена сверхбюджетного смартфона Xiaomi Redmi

Одновременно с «убийственным» бюджетным флагманом Redmi K20 Pro, компания Xiaomi объявила о скором начале продаж в Китае наследника прошлогоднего смартфона Redmi 6A — Redmi 7A.

Redmi 6A некоторое время держал марку самого дешёвого смартфона компании, а затем появился ещё более доступный Redmi Go. В основном, наследник отличается более производительным процессором и повышенной ёмкостью аккумулятора.

Цены на Redmi 7A составили 80 и 86 долларов, в зависимости от объёма памяти. Для сравнения, на момент старта продаж Redmi 6A предлагался по цене от 7,5 тысяч рублей. Сейчас его можно купить за 5,6 тысяч рублей на сайте производителя.

Xiaomi Redmi 7A получил 5,45-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1440 × 720 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основную камеру 13 Мп и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Сканера отпечатков пальцев не предусмотрено.

Аппаратной основой стал восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 439, 2 или 3 ГБ оперативной памяти и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 4000 мАч. Смартфон работает под Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5.0, GPS, FM-радио, есть 3,5-мм разъём для наушников. Также смартфон защищён от брызг покрытием P2i.