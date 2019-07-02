Объявлена дата анонса навороченного бюджетника Honor 9X

Компания Huawei опубликовала в китайской социальной сети Weibo новый постер, который раскрывает дату анонса продвинутого смартфона Honor 9X, пока не представленного производителем официально.

Итак, презентация Honor 9X в Китае состоится 23 июля 2019 года. Как ожидается, смартфон Honor 9X первым у производителя получит выдвижную фронтальную камеру, что позволит сделать рамки дисплея очень тонкими.

Согласно более ранним утечкам, селфи-камера получит разрешение 32 Мп. Основная камера окажется 48-мегапиксельной. Также отмечается поддержка технологии графического ускорения GPU Turbo 3.0.

Отметим, что согласно другим источникам, Honor 9X обладает более слабыми параметрами. Возможно камеры на 48 и 32 Мп получит модель Honor 9X Pro, а стандартный смартфон Honor 9X станет обладателем камер на 20 Мп и 24+8+2 Мп. Также отмечается аккумулятор ёмкостью 3750 мАч, диагональ 6,5 или 6,7 дюйма, процессор Kirin 810, операционная система Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.