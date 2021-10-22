Объявлена дата анонса недорогого 5G-смартфона Honor Play 5 Youth Edition

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Объявлена дата анонса недорогого 5G-смартфона Honor Play 5 Youth EditionУже на следующей неделе
Honor сообщила, когда запланирован анонс нового недорогого смартфона Honor Play 5 Youth Edition с поддержкой сетей пятого поколения. Как выяснилось, случится это уже на следующей неделе.
Итак, анонс новинки запланирован уже на 25 октября. Согласно данным источника Honor Play 5 Youth Edition будет доступнее, чем другие смартфоны линейки, в числе которых Honor Play 5T и Play 5T Vitality Edition.
В сети уже появились изображения грядущего устройства. На них можно разглядеть, что Honor Play 5 Youth Edition оснастят большим блоком основной камеры с двумя сенсорами и светодиодной вспышкой.
Аппарат оборудуют IPS-экраном, процессором MediaTek Dimensity 700 или 720, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памятью, емким аккумулятором на 4000 мАч и сканером отпечатков пальцев, расположенным сбоку.
Источник: https://www.gizchina.com