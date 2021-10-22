Объявлена дата анонса недорогого 5G-смартфона Honor Play 5 Youth Edition

Итак, анонс новинки запланирован уже на 25 октября. Согласно данным источника Honor Play 5 Youth Edition будет доступнее, чем другие смартфоны линейки, в числе которых Honor Play 5T и Play 5T Vitality Edition.

В сети уже появились изображения грядущего устройства. На них можно разглядеть, что Honor Play 5 Youth Edition оснастят большим блоком основной камеры с двумя сенсорами и светодиодной вспышкой.