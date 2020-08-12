Объявлена дата анонса смартфона Realme с огромным аккумулятором

Так, представители Realme начали рассылать СМИ приглашения на онлайн-презентацию Realme C12, которая, согласно обнародованным данным, состоится уже через несколько дней, а именно 18 августа. Само мероприятие пройдет на индийском рынке, а посмотреть его в онлайне можно будет на официальном канале компании в YouTube или же в социальных сетях Facebook и Twitter.