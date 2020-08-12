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Объявлена дата анонса смартфона Realme с огромным аккумулятором
Realme C12
Напомним, что в июле китайская компания Realme представила общественности 100-долларовый Realme C11, которому довольно быстро удалось набрать популярность. Сейчас же представители компании объявили дату анонса нового смартфона данной линейки - Realme C12.
Так, представители Realme начали рассылать СМИ приглашения на онлайн-презентацию Realme C12, которая, согласно обнародованным данным, состоится уже через несколько дней, а именно 18 августа. Само мероприятие пройдет на индийском рынке, а посмотреть его в онлайне можно будет на официальном канале компании в YouTube или же в социальных сетях Facebook и Twitter.
Известно, что новинка оборудована огромным аккумулятором на 6000 мАч. Кроме того, нескольким ранее Realme C12 засветился в базе Geekbench, что позволило предположить, что сердцем смартфона станет процессор Helio P35. В то же время, устройство может получить 3 ГБ оперативной памяти.