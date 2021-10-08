Объявлена дата анонса смартфона Xiaomi на флагманском процессоре Snapdragon 888 Plus

Отметим(https://www.ithome.com/0/579/396.htm, что речь об улучшенной версии вышедшего весной смартфона Black Shark 4 Pro. Назвали новинку Black Shark 4S Pro. Сообщается, что анонсировать ее должны уже на следующей неделе, а если быть точнее — 13 октября в 15 часов дня по местному времени.

В компании решили оставить в секрете технические особенности устройства, однако источники уже выяснили некоторые подробности. В частности, по их словам, Black Shark 4S Pro оснастят флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 888 Plus. Помимо прочего ему приписывают экран с частотой обновления 144 Гц. а также поддержку зарядки на 120 Вт.