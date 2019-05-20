Объявлена дата анонса «убийцы флагманов» Xiaomi Redmi

Итак, официальная презентация нового «убийцы флагманов» запланирована на 28 мая 2019 года, она пройдёт в Пекине.

Redmi K20 — это первая попытка Redmi выпустить флагманский смартфон. Он оснащается топовым процессором Snapdragon 855, безрамочным дисплеем и выдвижной фронтальной камерой, а также тройной 48-мегапиксельной основной камерой, как у флагманского Snapdragon 855.

При этом Redmi K20 позиционируется как флагман по доступной цене. Он должен оказаться заметно дешевле, чем Xiaomi Mi 9, чья версия на 128 ГБ стоит почти 38 тысяч рублей.