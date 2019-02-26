Объявлена дата выхода бюджетного Samsung с 5000 мАч в аккумуляторе

Юное индийское дарование инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal) в своём аккаунте в Twitter опубликовал подробности о выпуске смартфона Samsung Galaxy M30, пока не представленного производителем официально.

Samsung Galaxy M30 представят с другими новыми смартфонами серии Galaxy M 27 февраля 2019 года. Продажи начнутся 5 марта. Первым регионом, где появится новинка станет Индия.

Как ожидается, Samsung Galaxy M30 станет доступной моделью с 6,38-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+ (2220 х 1080 пикселей), тройной основной камерой 13+5+5 Мп и фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором емкостью 5000 мА•ч и процессором Exynos 7904.

В серии ожидается три смартфона — Galaxy M10, Galaxy M20 и Galaxy M30.