Объявлена дата выхода первого смартфона Xiaomi «молодёжного» класса

Судя все по тем же утечкам, анонс новых устройств должен был состояться в самое ближайшее время, но китайская компания решила положить конец всем слухам и назвала официальную дату анонса — 2 июля будет представлен первый смартфон в линейке СС.

Согласно имеющимся данным, дизайн молодежных смартфонов компании будет создан студентами-искусствоведами, а основным приоритетом при разработке железной и софтверной составляющей устройств будет создание впечатляющих фотографических возможностей. Для этого в том числе компания намерена воспользоваться наработками собственной исследовательской лаборатории “Xiaomi X Meitu AI Aesthetics Lab”.

Если верить слухам, в Mi CC9 будет стоять процессор Snapdragon 730, который сейчас используется лишь в Redmi K20, до 8 Гб оперативной памяти и до 257 Гб постоянной памяти. В Mi CC9e в свою очередь установят Snapdragon 701, также до 8 Гб оперативной памяти и до 128 Гб постоянной памяти. Цена за базовые версии Mi CC9e и CC9 могут составлять 1599 юаней (~ $232) и 2599 юаней (~ $378) соответственно.