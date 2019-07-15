Объявлена российская цена флагмана ZTE Axon 10 Pro

Продажи ZTE Axon 10 Pro стартуют 18 июля по рекомендованной розничной цене 39 990 рублей за версию 6+128 ГБ. Первым покупателям обещано фирменное беспроводное зарядное устройство. Также покупателям ZTE Axon 10 Pro будет доступна расширенная гарантия от производителя – ZTE Axon 10 Pro VIP Service. Она включает в себя ремонт неисправностей, не связанных с повреждением дисплея или аккумулятора, в течение 1 года после окончания стандартного гарантийного периода, бесплатную замену поврежденного дисплея, а также ремонт устройства в случае попадания жидкости.

ZTE Axon 10 Pro оснащается 6,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2340x1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев прямо в экране, тройной основной камерой 48+20+8 Мп, 20-мегапиксельной фронтальной камерой. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч есть быстрая и беспроводная зарядки.

Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie.