Объявлена российская цена флагманского смартфона-слайдера Xiaomi Mi Mix 3

Смартфон оснащается 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2340 пикселей), двойной фронтальной камерой 24+2 Мп и двойной основной камерой 12+12 Мп с широкоугольным и телефото модулями. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C. Аккумулятор обладает ёмкостью 3850 мАч с быстрой зарядкой и беспроводной зарядкой Qi мощностью 10 Вт. Задняя панель выполнена из керамики.