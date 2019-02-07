Объявлена российская цена флагманского смартфона-слайдера Xiaomi Mi Mix 3

Компания Xiaomi представила сегодня в России с флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3, выполненный в форм-факторе слайдера.
Изначально он дебютировал осенью прошлого года в Китае. В России смартфон предлагается в версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти за 44 990 рублей. Доступные цвета — чёрный, синий и зелёный. Беспроводная зарядка в комплекте. Продажи начнутся 14 февраля 2019 года.
Дисплей занимает 93,4% передней панели смартфона. Сдвинув экран вниз можно сделать селфи, получить доступ к значкам приложений, и так далее. Звук открытия можно настроить, выбрав из пяти вариаций. Производитель утверждает, что механизм выдержит 300 тысяч циклов открытия-закрытия. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.
Смартфон оснащается 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2340 пикселей), двойной фронтальной камерой 24+2 Мп и двойной основной камерой 12+12 Мп с широкоугольным и телефото модулями. Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти.
Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C. Аккумулятор обладает ёмкостью 3850 мАч с быстрой зарядкой и беспроводной зарядкой Qi мощностью 10 Вт. Задняя панель выполнена из керамики.