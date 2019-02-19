Объявлена российская цена на самый дешёвый смартфон Motorola 2019 модельного года

Компания Motorola выпускает в России первый смартфон из новой серии Moto G7. Им стала самая младшая модель Moto G7 Play.

Смартфон Moto G7 Play появится в продаже 22 февраля в тёмно-синем цветовом варианте по рекомендованной розничной цене 13 990 рублей. Модели Moto G7 и G7 Power компания собирается выпустить в России позже, цену и сроки пока не оглашают.