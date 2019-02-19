Объявлена российская цена на самый дешёвый смартфон Motorola 2019 модельного года

Компания Motorola выпускает в России первый смартфон из новой серии Moto G7. Им стала самая младшая модель Moto G7 Play.
Смартфон Moto G7 Play появится в продаже 22 февраля в тёмно-синем цветовом варианте по рекомендованной розничной цене 13 990 рублей. Модели Moto G7 и G7 Power компания собирается выпустить в России позже, цену и сроки пока не оглашают.
Moto G7 Play — самая бюджетная модель в серии. За свои деньги пользователь получит 5,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1520 х 720 пикселей), камеры на 13 и 8 Мп, процессор Snapdragon 632, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Поддержки NFC у него нет. По словам производителя, основная камера способна снимать видео 4К и в замедленном режиме.
Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Обновлённая система One Button Nav заменяет три стандартные навигационные кнопки.