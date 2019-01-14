Объявлена российская цена на смартфон Huawei P Smart 2019

Аппаратной основой стал фирменный процессор Kirin 710, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS+ГЛОНАСС. Размеры составляют 155,2 х 73,4 х 8 мм, а вес — 160 граммов. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.0.

Официальный старт продаж Huawei P smart 2019 запланирован на 18 января 2019 года. Рекомендованная розничная цена составит 14 770 рублей. Он предлагается в чёрном и градиентном синем цветовых вариантах.