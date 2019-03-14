Объявлена российская цена недорогого смартфона Honor 8A

Компания Huawei объявила о скором начале в России недорогого смартфона Honor 8A. Он получил модный сейчас каплевидный вырез и поддерживает NFC для бесконтактных платежей. Также стоит отметить два слота для SIM-карт и отдельный слот для карточек памяти microSD.

Смартфон оснащается 6,09-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1560 х 720 пикселей), камерами на 13 и 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6765, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 3020 мА·ч. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.0.

Honor 8A станет доступен в золотом, черном и синем цветах корпуса по цене 9990 рублей с 15 марта 2019 года.