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Сегодня 13:42
Объявлена российская цена нового неубиваемого телефона Nokia
С поддержкой 4G
Буквально сегодня стало известно о том, что в России официально начались продажи неубиваемого кнопочного телефона Nokia 800 Tough, разработанного компанией HMD Global.
Известно, что именно Nokia 800 Tough является первым противоударным кнопочным телефоном Nokia. Помимо защиты от падений, телефон оборудован влаго и пылезащитой. Примечательно, что в кнопочном Nokia 800 Tough имеются и современные функции, в числе которых поддержка Google Ассистента, приложения WhatsApp и Facebook, а также возможность подключиться к 4G сетям.
Также, на российском рынке начались продажи классической раскладушки Nokia 2720 Flip, с предустановленными приложениями WhatsApp и Facebook, а также поддержкой 4G сетей и голосового помощника от Google.
Официальная российская цена Nokia 800 Tough составляет порядка 7 990 рублей, тогда как раскладушку Nokia 2720 Flip можно купить за 6 490 рублей.