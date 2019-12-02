Объявлена российская цена нового неубиваемого телефона Nokia

Известно, что именно Nokia 800 Tough является первым противоударным кнопочным телефоном Nokia. Помимо защиты от падений, телефон оборудован влаго и пылезащитой. Примечательно, что в кнопочном Nokia 800 Tough имеются и современные функции, в числе которых поддержка Google Ассистента, приложения WhatsApp и Facebook, а также возможность подключиться к 4G сетям.

Также, на российском рынке начались продажи классической раскладушки Nokia 2720 Flip, с предустановленными приложениями WhatsApp и Facebook, а также поддержкой 4G сетей и голосового помощника от Google.

Официальная российская цена Nokia 800 Tough составляет порядка 7 990 рублей, тогда как раскладушку Nokia 2720 Flip можно купить за 6 490 рублей.