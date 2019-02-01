Объявлена российская цена огромного Honor 8X Max

Honor 8X Max оснащается 7,12-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2244 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18,7:9, двойной основной камерой 16+2 Мп и фронтальной на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 5000 мАч, с возможностью быстрой зарядки.

Размеры составляют 177,57 х 86,24 х 8,13 мм, а вес — 210 граммов. Поддерживаются две SIM-карты (есть отдельный слот для карты памяти), 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС. Смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI.

Смартфон Honor 8X Max появится в продаже с 15 февраля 2019 года по цене 21490 рублей.