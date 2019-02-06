Объявлена российская цена смартфона Honor 10 Lite

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Kirin 710, 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3400 мАч.

Поддерживаются две SIM -карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS+ГЛОНАСС. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.

Продажи Honor 10 Lite начнутся с 8 февраля по цене 14990 рублей за версию 3+32 ГБ и 16990 рублей за 3+64 ГБ.