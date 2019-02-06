Объявлена российская цена смартфона Honor 10 Lite

Компания Huawei представила сегодня в Минске смартфон Honor 10 Lite для европейского рынка, в том числе и России. Это упрощённая и значительно удешевлённая версия дебютировавшего прошлой весной смартфона Honor 10 (обзор).
Honor 10 Lite получил безрамочный дизайн с уменьшенным каплевидным вырезом, вертикальную двойную основную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели, а не в домашней кнопке.
Смартфон оснащается 6,21-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 x 1080 пикселей) с соотношением сторон 19,5:9, двойной основной камерой 13+2 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп. Предусмотрены функции на базе искусственного интеллекта.
Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Kirin 710, 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3400 мАч.
Поддерживаются две SIM -карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS+ГЛОНАСС. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.
Продажи Honor 10 Lite начнутся с 8 февраля по цене 14990 рублей за версию 3+32 ГБ и 16990 рублей за 3+64 ГБ.