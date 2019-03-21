Объявлена российская цена смартфона Xiaomi Redmi Note 7

Компания Xiaomi провела сегодня в Москве презентацию смартфона Redmi Note 7. Это бюджетная модель, получившая в своё распоряжение продвинутую камеру с 48-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL Bright GM1.

Xiaomi Redmi Note 7 оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой 48+5 Мп, фронтальной камерой на 13 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 4.

Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 660, 3, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac) Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 159,21 x 75,21 x 8,1 мм, а вес — 186 граммов.

Продажи Xiaomi Redmi Note 7 начнутся 28 марта 2019 года по рекомендованной розничной цене 13 990 рублей за версию 3+32 ГБ. Для пользователей, которые купят смартфон до 7 апреля, за эту цену в комплект также войдёт фитнес-браслет Mi Band 3, который обычно стоит 2990 рублей. Также 28 марта с 10:00 до 13:00 в магазинах Mi.com и AliExpress TMall можно будет ухватить смартфон за 10 990 рублей.Версия с 4 ГБ + 64 ГБ оценена в 15 990 рублей.