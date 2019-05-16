Объявлена российская цена удешевлённой версии флагманского Xiaomi Mi 9

Компания Xiaomi представила сегодня в Москве смартфон Xiaomi Mi 9 SE. Это удешевлённая и более компактная модель по сравнению с флагманским смартфоном Xiaomi Mi 9.

Xiaomi Mi 9 SE оснащается 5,97-дюймовым Super AMOLED дисплеем разрешением Full HD+ (1080 х 2280 пикселей) с каплевидным вырезом, основной тройной камерой 48+8+13 Мп, 20-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 712, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3070 мАч, быстрой зарядкой мощностью 18 Вт, беспроводная зарядка не предусмотрена. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, NFC, есть порт USB Type-C. Смартфон работает под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10.

Цена модели Xiaomi Mi 9 SE с 6 ГБ + 64 ГБ составит 24 990 рублей, с 6 ГБ + 128 ГБ — 27 990 рублей. Смартфон будет доступен в двух цветовых вариантах - Ocean Blue и Piano Black. Продажи стартуют 23 мая 2019 года .