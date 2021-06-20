Объявлена скидка на один из лучших недорогих смартфонов Realme

Аппарат оснащен мощным процессором, экраном с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц, а также 5G модемом и NFC, а купить его можно будет по цене смартфонов уровнем ниже. Напомним, что рекомендованная розничная цена Realme Narzo 30 5G в России составляет 19 990 рублей. Однако уже завтра устройство можно будет приобрести по рекордно низкой цене — всего за 11 990 рублей.

Такая стоимость будет предлагаться 21 июня с 10:00 по московскому времени. Чтобы купить смартфон за эту цену необходимо воспользоваться купоном продавца, который уже сейчас можно получить на странице с товаром, а также с помощью промокода SUMSS1400.