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Объявлены 10 лучших в мире смартфонов по соотношению цены и характеристик

Результатами поделились разработчики знаменитого теста производительности Antutu Benchmark
Создатели бенчмарка Antutu предоставили список самых мощных и качественных смартфонов в пересчёте на потраченный доллар по состоянию на февраль 2019 года. Все десять позиций заняли модели китайских производителей.

Список возглавил хорошо известный смартфонным энтузиастам бюджетник Redmi Note 7 (дочернее подразделение Xiaomi) в базовой версии 3/32 Гбайт при стоимости порядка $150 (~9900 рублей).

Второе место занял Lenovo K5 Pro - модель с дисплеем 6.39" FHD+, 3350 мАч в аккумуляторе и процессоре Snapdragon 710 при 4/64 Гбайт памяти и цене $140 (~9200 рублей). Этот смартфон на данный момент продаётся только в Китае.

Третье место заняла недорогая модель Meizu - Note 8. Смартфон с дисплеем 6" (2160x1080 пикселей), процессором Snapdragon 632 при 4/32 Гбайт памяти и цене $135 (~8900 рублей).

В рейтинг также вошли такие смартфоны, как Xiaomi Redmi 6A (2 ГБ + 16 ГБ), Honor 8C (4 ГБ ОЗУ + 32 ГБ), Honor 8A (3 ГБ + 32 ГБ), Xiaomi Redmi 6 (3 ГБ + 32 ГБ), Lenovo S5 (4 ГБ + 64 ГБ), Meizu V8 (4 ГБ + 64 ГБ) и Lenovo K5 Note (4 ГБ + 64 ГБ).

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