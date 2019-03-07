Объявлены 10 лучших в мире смартфонов по соотношению цены и характеристик

Список возглавил хорошо известный смартфонным энтузиастам бюджетник Redmi Note 7 (дочернее подразделение Xiaomi) в базовой версии 3/32 Гбайт при стоимости порядка $150 (~9900 рублей).

Второе место занял Lenovo K5 Pro - модель с дисплеем 6.39" FHD+, 3350 мАч в аккумуляторе и процессоре Snapdragon 710 при 4/64 Гбайт памяти и цене $140 (~9200 рублей). Этот смартфон на данный момент продаётся только в Китае.

Третье место заняла недорогая модель Meizu - Note 8. Смартфон с дисплеем 6" (2160x1080 пикселей), процессором Snapdragon 632 при 4/32 Гбайт памяти и цене $135 (~8900 рублей).