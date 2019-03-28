Объявлены лучшие смартфоны с учётом флагманов 2019 года

Роскачество опубликовало обновлённый рейтинг самых популярных смартфонов, с учётом новых моделей, протестированных в конце 2018 – начале 2019 годов.

Рейтинг составлен совместно с организацией ICRT (International Consumer Research and Testing). Всего было протестировано порядка 300 смартфонов на прочность, водонепроницаемость, скорость и удобство использования.

И вновь в Топ-10 смартфонов вошли телефоны Samsung (7 моделей), Apple (2 модели) и Huawei (1 модель). Главным новшеством обновленного рейтинга стала смена трех лидеров рейтинга. Ими стали новые модели Samsung, а прошлые лидеры равномерно опустились на три строчки вниз:

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy Note 9

Apple iPhone XS Max

Apple iPhone XS

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S8

Huawei Mate 20 Pro

Как показали испытания Роскачества, в S10 по сравнению с другими моделями улучшился сканер отпечатков пальцев: теперь он создает трехмерные изображения отпечатка пальца, что повысило его надежность. У смартфонов этой линейки появилась возможность зарядить телефон до 50% за 30 минут и еще одна интересная фишка: от них можно заряжать другие смартфоны с поддержкой Qi, просто поместив их на задней панели телефона.

Смартфоны Samsung S10 и S10+ очень прочные: в результате барабанного теста они отделались лишь маленькими царапинами. Царапин на S10e было чуть больше, но все равно он хорошо справился с тестом. Помимо этого, смартфоны линейки S10 получили очень высокие баллы за качество связи и скорость процессора. Улучшилось в них и качество камеры: например, за разрешение фронтальной камеры эти смартфоны получили высшие баллы.

Роскачество называет Samsung лидером по таким показателям, как качество звука, емкость батареи, возможности телефона, качество звонков, а также прочность и водонепроницаемость. Но по качеству фото и видеосъёмки шесть лидирующих позиций рейтинга занимают смартфоны Apple. На первом месте стоит iPhone XS Max, на втором – iPhone XS, на третьем – iPhone XR.